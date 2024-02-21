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أحمد الطيب يدافع عن محمد صلاح بعد إخفاق أمم أفريقيا

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ياسر رشاد - القاهرة - رفض أحمد الطيب، المعلق الرياضي، الهجوم على محمد صلاح، نجم فريق الإنجليزي، بعد تعرضه للإصابة مع منتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال الطيب في تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "حملة الهجوم الرهيبة على محمد صلاح حاجة تكسف، وحزنت للغاية لأن اللاعب غاب عن ليفربول في 4 مباريات وإصابته كانت قوية".

وأضاف: "محمد صلاح نجم كبير ومشرف الكرة المصرية في أوروبا ونجوم العالم يتحدثون عنه بأفضل الكلمات ولكن هناك أشخاص هنا تحدثوا عنه بغيرة وحقد".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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