"أشكر لاعبي فريقي".. علاء عبد العال يعلق على أداء الجونة أمام سيراميكا كليوباترا بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق المدير الفني لفريق الجونة علاء عبد العال، على أداء لاعبي فريقه في مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري الممتاز.

وحسم التعادل الإيجابي بهدفاً لمثله مباراة الجونة أمام فريق سيراميكا كيلوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ13 بالدوري الممتاز.

وقال المدير الفني لفريق الجونة في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "معظم لاعبي فريقي يشاركون في الدوري الممتاز للمرة الأولى، ولكننا نجحنا في تقديم مباراة جيدة أمام فريق سيراميكا، بالرغم من امتلاكه لاعبين أصحاب خبرات كبيرة بالدوري".

وأضاف: "أشكر جميع لاعبي فريقي على أدائهم القوي أمام فريق سيراميكا كليوباترا، وسنعمل على تصحيح الأخطاء خلال الفترة المقبلة، وسيراميكا قدم مباراة جيدة أيضاً".

وتابع: "تمكنا من ضم اللاعب أيمن سعيد "موكا" بشكل نهائي، بعد تفعيل بند الشراء الخاص باللاعب من نادي لافينيا".

وواصل: "تعاقدنا مع صبحي سليمان على سبيل الإعارة من صفوف الاتحاد السكندري، ونجح في تقديم أداء جيد في مباراة اليوم".

واختتم: "كان هناك مفاوضات من قبل نادي الزمالك، للتعاقد مع لاعب الفريق أحمد حسام خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ولكننا نجحنا في تمديد تعاقده لمدة موسم إضافي مع الفريق"