شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهى إجراءات السفر إلى الجزائر لمواجهة أبو سليم بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى مسئولو نادى الزمالك، إجراءات سفر بعثة الفريق إلى الجزائر، لمواجهة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية الأفريقية، في المباراة المقرر لها يوم 25 فبراير الجارى .

ويلتقى الزمالك مع أبو سليم فى الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية،و التي تقام بإستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية حيث يطير الفريق إلى الجزائر غدا الخميس.

وغادر أمس الثلاثاء عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، ومعه سعد عابدين إدارى الفريق الأول إلى الجزائر لإنهاء الترتيب لاستقبال بعثة الزمالك قبل مواجهة أبو سليم.