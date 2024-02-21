شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. ركلات الترجيح تحرم الأهلى من حصد السوبر الأفريقى أمام وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 21 فبراير 2015، خسر الأهلي لقب كأس السوبر الأفريقى على يد وفاق سطيف الجزائرى بركلات الترجيح 6-5، بعد التعادل 1-1 فى الوقت الأصلى من المباراة التى أقيمت على ملعب مصطفى تشاكر، سجل عبدالملك زياية هدف الفريق الجزائرى فى الدقيقة 71، مستغلا كرة عرضية أرضية أودعها الشباك دون رقابة لكن عماد متعب أدرك التعادل للأهلى فى الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن الشوط الثاني.

الأهلى دخل المباراة بصفته بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، بينما نافس سطيف باعتباره حامل لقب دورى الأبطال.

فى ركلات الترجيح سجل الأهلى أول خمس ضربات ترجيح بنجاح عن طريق مؤمن زكريا، عبد الله السعيد، عماد متعب، سعد سمير، محمود حسن تريزيجيه، وأهدر باسم على الركلة السادسة، بينما سجل لاعبو وفاق سطيف جميع الركلات الستة.

مثل الأهلى فى هذه المباراة: شريف إكرامى، باسم على، محمد نجيب، سعد الدين سمير، حسين السيد، حسام عاشور، حسام غالى "مؤمن زكريا"، عبدالله السعيد، وليد سليمان "عماد متعب"، محمود حسن تريزيجية، أحمد عبد الظاهر "النيجيرى بيتر إيبى".

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ11 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".