شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة مودرن فيوتشر تتجه إلى جنوب أفريقيا لمواجهة سوبر سبورت بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوجه اليوم الأربعاء، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، إلى جنوب أفريقيا، استعداداً لمواجهة سوبر سبورت بكأس الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء المقرر إقامته في الثالثة عصر الأحد المقبل على ملعب الفريق الجنوب أفريقي.

وكان الجهاز الإداري بفريق مودرن فيوتشر، قد توجه إلى جنوب أفريقيا أمس الثلاثاء، لحجز فندق الإقامة ومعاينة ملعب التدريب، تمهيداً لاستقبال بعثة الفريق، وفي ذات السياق، تأكد غياب الثلاثي، مروان محسن، محمد فاروق، وأحمد رفعت، عن بعثة مودرن فيوتشر التي من المقرر أن تطير إلى جنوب أفريقيا غداً الأربعاء، لمواجهة سوبر سبورت في الكونفدرالية الإفريقية.

وكانت الأشعة التي خضع لها مروان محسن مؤخراً قد أثبتت إصابته بقطع في الرباط الخارجي للركبة اليسرى، فيما يعاني أحمد رفعت من تمزق في العضلة الخلفية، ومازال محمد فاروق يؤدي برنامجاً تأهيلياً.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الثاني في المجموعة الأولى بالكونفدرالية برصيد 7 نقاط، حصدها من 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر أخرى، بينما يتصدر اتحاد العاصمة الجزائري المجموعة برصيد 10 نقاط، وفي المركز الثالث الهلال الليبي برصيد 3 نقاط، وأخيراً سوبر سبورت الجنوب أفريقي برصيد 3 نقاط أيضاً.