شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى والزمالك فى ختام الدورة المجمعة الأولى لنهائى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى مواجهة قوية أمام نظيره الزمالك مساء غدا الخميس فى ختام جولات الدورة المجمعة الأولى لنهائى دورى عمومى سيدات اليد، ، على صالة نادى الشمس التى تستضيف المباريات بدلاً من صالة الزمالك لانشغال الأخير.

موعد مباراة الأهلى والزمالك فى دورى سيدات اليد

تقام مباراة الأهلى أمام الزمالك فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة ، وتختتم الدورة المجمعة الأولى بمواجهتى الشمس مع سموحة والزمالك مع الأهلى، وأعلنت لجنة المسابقات قبل بداية المجمعة عن السماح بحضور حاملى بطاقات الاتحاد وأعضاء الأندية المشاركة.

بينما تقام الدورة المجموعة الثانية فى شهر مارس القادم على صالة النادى صاحب المركز الأولى بالمجمعة الأولى، وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الجزاء حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات.