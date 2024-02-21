شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ إنهاء إجراءات سفر ديانج للنمسا لإجراء جراحة الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولي الاهلى انهاء إجراءات سفر المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر للنمسا من أجل الخضوع لجراحة عاجلة في الركبة ، وتأكد غياب ديانج عن مباريات الاهلى لمدة شهر ونصف بعد معاناته من آلام فى الركبة تستدعي إجراء جراحة بسيطة خلال الأيام المقبلة.

وعانى ديانج من آلام فى الركبة طاردته الفترة الماضية بشكل جعل اللاعب يخضع لفحوصات طبية الأيام الماضية وتقرر خضوع اللاعب لجراحة فى غضون أيام ، وغاب ديانج بسبب الإصابة عن رحلة الأهلي الأخيرة في الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت الجمعة الماضى، بدوري الأبطال وأنتهت بالتعادل السلبي.

فيما حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، على الاطمئنان على برنامج تأهيل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق،وعقد جلسة معه مؤخراً ويواصل محمد الشناوي ، تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي في «الجيم» بعد جراحة الكتف التي خضع لها مؤخرًا ، ويعكف السويسري مارسيل كولر، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.