شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ إنهاء إجراءات سفر ديانج للنمسا لإجراء جراحة الركبة والان مع تفاصيل الخبر
وعانى ديانج من آلام فى الركبة طاردته الفترة الماضية بشكل جعل اللاعب يخضع لفحوصات طبية الأيام الماضية وتقرر خضوع اللاعب لجراحة فى غضون أيام ، وغاب ديانج بسبب الإصابة عن رحلة الأهلي الأخيرة في الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت الجمعة الماضى، بدوري الأبطال وأنتهت بالتعادل السلبي.
فيما حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، على الاطمئنان على برنامج تأهيل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق،وعقد جلسة معه مؤخراً ويواصل محمد الشناوي ، تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي في «الجيم» بعد جراحة الكتف التي خضع لها مؤخرًا ، ويعكف السويسري مارسيل كولر، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز