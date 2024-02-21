شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطلب تقريراً عن المصابين فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الزمالك تقريرا عن اللاعبين المصابين في الفريق ، و مدة تغيبهم عن التدريبات و المباريات الفترة المقبلة، على راسهم محمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافى ، وأحمد فتوح، وزياد كمال، بالإضافة إلى ابراهيما نداى.

ويعانى محمود حمدي الونش من قطع بالرباط الصليبى وخضع لجراحة في المانيا، بالإضافة إلى إصابة عبد الشافى لقطع في الرباط الصليبى ومن المقرر سفره خلال ساعات للعلاج في المانيا، في المقابل تعرض زياد كمال لاعب الفريق الى مزق في العضلة الخلفية، وكذلك أحمد فتوح الذى يعانى من مزق فى العضلة الخلفية تعرض لها مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية، بينما من المقرر أن تكشف الفحوصات الطبية التي يخضع لها نداى عن مدى اصابته وبالتالي تحديد فترة تغيبه عن تدريبات الفريق

ومن المقرر سفر محمد عبد الشافى إلى ألمانيا خلال اليومين القادمين، حيث تم التواصل مع الطبيب الألمانى، لتحديد موعد سفر اللاعب وكذلك موعد الخضوع للجراحة.

ومن المنتظر أن يتم عرض عبد الشافى على أحد الأطباء والخضوع للعملية الجراحية، بناءً على قرار حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، الذي قرر سفر محمد عبد الشافي لإجراء الجراحة في ألمانيا.