شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجتمع اليوم لمناقشة طلبات حسام حسن قبل معسكر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعا اليوم ، الأربعاء، لمناقشة مطالب حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر قبل معسكر شهر مارس المقبل الذى يشهد المشاركة في الدورة الودية الدولية بالإمارات بمشاركة منتخبات تونس ونيوزيلندا وكرواتيا.

كما يتطرق الاجتماع إلى بعض الأمور الخاصة بعلاء نبيل المدير الفني لاتحاد الكرة وخطة العمل في الفترة المقبلة بعد عودته من تونس والمشاركة في اجتماعات اتحادات شمال أفريقيا.

وقال إيهاب الكومى عضو اتحاد الكرة إن اتحاد الكرة سيعقد اجتماعه اليوم الأربعاء ، وسوف يتم الاستفادة من محمد يوسف المدير الفني، في منصب داخل الاتحاد.

وأضاف إيهاب الكومي: "إعلان تواجد محمد يوسف جاء لأن النية كانت تتجه للتعاقد مع مدير فني أجنبي، ولكن تأخر وصول هيرفي رينارد حتى شهر أغسطس، تم التوجه بعدها إلى تعيين جهاز فني وطني بقيادة حسام حسن الذي يلقى قبول ودعم كامل وقدمت اعتذار إلى يوسف عن هذا الموقف".

وقال عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: "علاء نبيل المدير الفني قيمة فنية كبيرة، ولم يحصل المدربين السابقين مثل فاروق جعفر أو جمال محمد علي أو محمود سعد شهادة البرو، إلا لو كان فيفا رفض تعيينه، ونفسي أن يتواجد احترام متبادل وأن يسود الهدوء بين الجميع".