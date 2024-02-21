شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تطير اليوم إلى غانا لمواجهة ميدياما فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة النادي الأهلي عصر اليوم ،الأربعاء، إلى غانا لمواجهة فريق ميدياما في السادسة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ، ويخوض الأهلي مراناً صباحياً بملعب التتش قبل بدء رحلة غانا على متن طائرة خاصة.

وأستقر الجهاز الفني الجهاز الفني للأهلي ، على التدريب مرة واحد في غانا غداً الخميس استعداداً للمباراة المرتقبة التي يتطلع فيها الأحمر لحصد النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي من البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن شباب بلوزداد، صاحب المركز الثاني، بالتساوي مع يانج أفريكانز التنزاني، فيما يحتل ميدياما المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

ويترأس البعثة مهند مجدي عضو مجلس الإدارة ، الذي حرص على التواصل الأيام الماضية مع السفير المصري بغانا من أجل الترتيب للمباراة المرتقبة وإنهاء إجراءات استقبال الفريق وملاعب التدريب وغيرها من ترتيبات الرحلة.