شكرا لقرائتكم خبر عن المصري البورسعيدى: بنفتح قلوبنا وعقولنا وبنمد أيدينا لـ "الأهلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رجب عبد القادر نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي، عن رغبة ونية ناديه في عودة العلاقات الطيبة من جديد بينه وبين النادي الأهلي، وتنقية الأجواء خلال الفترة المقبلة، وتبادل الزيارات بين إدارة الفريقين.

وقال عبد القادر خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه نجلاء حلمي: "كامل أبو علي رئيس النادي المصري علاقته ممتاز بكافة الأندية، وعلى رأسها بالطبع النادي الأهلي، وعلاقتنا بمجلس إداراته ممتازة وليس هناك أي أزمات أو مشاكل إطلاقا".

وأضاف نائب رئيس المصري: " بنفتح قلوبنا وعقولنا وأيدينا للنادي الأهلي، النادي المصري ليس في خصومة مع النادي الأهلي، وهي دي الرياضة اللي كلنا محتاجينها وعايزين نشوفها في الملاعب المصرية".

وأستشهد رجب عبد القادر بضم ناديه، للاعب النادي الأهلي صلاح محسن خلال الميركاتو الشتوي الجاري قائلاً: "صلاح محسن قادما من الأهلي إلى المصري ، وقد تكون أول نواة التعامل مع الأحمر".