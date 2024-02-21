شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفقد أحمد القندوسى وريان أمام بلدية المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات الثنائى أحمد القندوسى وأحمد ياسر ريان أمام بلدية المحلة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من دورى nile المقرر لها الأحد المقبل.

ويغيب أحمد ياسر ريان عن سيراميكا للإيقاف مباراتين بعد الطرد أمام الإسماعيلى وغاب على إثرها أمام الجونة وسيغيب عن بلدية المحلة، فيما حصل الجزائرى أحمد القندوسى على كارت أحمر أمام الجونة فبالتالى سيغيب مباراتين على الأقل.

تعادل فريق الجونة مع سيراميكا بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما عصر الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دورى nile، حيث افتتح أيمن سعيد "موكا" التسجيل للجونة في الدقيقة 58 من عمر المباراة، ثم تعادل مروان عثمان لسيراميكا فى الدقيقة "90+4".

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 17 هدف وتلقت شباكه 12 هدفا.

فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 15 نقطة بعدما لعب 11 لقاء فاز فى 3 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 13.