بطل العالم يسجل افضل زمن في أولى اختبارات الفورميلا وان هذا الموسم

ياسر رشاد - القاهرة - نجح بطل العالم لسباقات الفورميلا وان ماكس فيريستابين في تسجيل افضل زمن في اوا ساعتين للتجارب التمهيدية لموسم الفورميلا وان والتي تقام قبل انطلاق الموسم الجديد والذي سيبدأ يوم الخميس ٢٩ فبراير على حلبة البحرين.

نجح ماكس فيرستابين في تحقيق زمن قدره ١.٣٣.٠٦٥ د بسيارة فريق ريد بول مستخدما اطارات C4 وجاء خلفه سائق فيراري تشارلز ليكريتش بفارق ٠.١٨٢ ثانية .

كان سائق مرسيدس جورج روسيل وانهي الساعتين الاولتين للتجارب التمهيدية في المركز التاسع بينما جاء بطل العالم السابق فرناندو الونسو في المركز الثالث وسائق ستاك فالتيري بوتاس في المركز الرابع .

ولم تشهد الساعتين اي ظهور للعلم الأصفر او اي حوادث ذات أهمية او تؤثر على سير التجارب .