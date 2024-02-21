مدرب كوت ديفوار يدعم قيادة حسام حسن للفراعنة ويؤكد: كنا ننتظر مصر في الكان

ياسر رشاد - القاهرة - دعم إيمرسي فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، اختيار اتحاد الكرة للمدرب الوطني لقيادة منتخب مصر، بعد تعيين حسام حسن مديرا فنيا للفراعنة، مؤكدا أن المدرب المحلي يعلم جميع اللاعبين عن قرب.

أضاف فاي في تصريحات تلفزيونية: يكون الأمر أكثر سهولة عندما يكون المدرب وطني مثلما قامت مصر بتعيين حسام حسن مديرا فنيا للفراعنة لأن المدرب الوطني يعرف ظروف البلاد وجميع اللاعبين عن قرب وإذا كانت المنتخبات الإفريقية تريد تحقيق شيئا ونجاحا عليهم الاستعانة بمدرب وطني لكونه يعرف العادات والثقافات.

وتابع تصريحاته: كنا نترقب دائما مواجهة منتخب مصر وكذلك المنتخبات الكبرى وحينما تريد التتويج بالبطولة من الطبيعي أن تواجه المنتخبات الكبرى لذلك كنا مستعدون لمواجهة مصر ولكن مع الأسف الكونغو الديمقراطية فاز وتأهل وكنا نتوقع مواجهة مصر ولكن هذا لم يحدث.

وواصل مدرب كوت ديفوار: خروج مصر من الكونغو ليس سوء حظ ولكن منتخب الكونغو فريق جيد علينا أن نعترف بذلك ولكن في المجمل لا نغفل أن منتخب مصر بدأ البطولة بشكل سيئ ومنتخب مصر وضع نفسه في موقف صعب في بداية البطولة.

وتابع: كانت الشكوك تحوم حوله ولكن من سوء الحظ خسارة مصر لمحمد صلاح مبكرا في هذه البطولة فهو لاعب مؤثر وغيابه يؤثر على المنتخب بشكل عام.

وأضاف: تعاطف الشعب المصري معنا أمر يسعدني كثيرا، وهذا أمر ليس غريبا على مصر، وبما إن منتخب مصر آخر من توج باللقب على أرضه فنحن الآن خليفة منتخب مصر.