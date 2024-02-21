صدمة لـ كولر.. 3 لاعبين خارج مباراة الاهلي والزمالك في نهائي كأس مصر

يفتقد النادي الاهلي ثلاثة لاعبين من نجوم الفريق الأول قبل مواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر المقرر لها يوم 8 مارس المقبل.

ومن المقرر أن يلعب نهائي كأس مصر بين الاهلي والزمالك في الممكلة العربية السعودية يوم 8 مارس المقبل، حيث سيحصل بطل الكأس على 250 الف دولار، فيما يحصل الوصيف على 100 الف دولار، بينما يصل إجمالي ما يحصل عليه اتحاد الكرة هو 2 مليون دولار.

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وتأكد غياب ثلاثة نجوم من الاهلي في مباراة نهائي كأس مصر أمام الزمالك وهم محمد الشناوي الذي يعاني من الإصابة بخلع في الكتف حيث سيغيب عن المارد الأحمر ثلاثة أشهر، فيما يغيب أليو ديانج لإصابته في غضروف الركبة، حيث سيغيب عن المارد الأحمر شهر ونصف، كما سيغيب محمود متولي عن الاهلي بسبب خروجه من حسابات كولر وتعرض اللاعب للإصابات المستمرة، وعدم انتهاءه من برنامجه التأهيلي.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أداء تدريباته استعدادًا لمواجه ميدياما الغاني، الجمعة المقبلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.