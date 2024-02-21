كواليس سفر بعثة الأهلى إلى غانا لمواجهة ميدياما.. صور

القاهرة - سامية سيد - تواجدت صباح اليوم بعثة الأهلى فى مطار القاهرة قبل استقلال الطائرة إلى غانا لمواجهة ميدياما الغانى يوم الجمعة المقبل، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وتطير بعثة النادى الأهلى عصر اليوم الأربعاء إلى غانا لمواجهة فريق ميدياما فى السادسة من مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الرابعة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، ويخوض الأهلي مراناً صباحياً بملعب التتش قبل بدء رحلة غانا على متن طائرة خاصة.

واستقر الجهاز الفني الجهاز الفنى للأهلى على التدريب مرة واحد فى غانا غداً الخميس استعداداً للمباراة المرتقبة التي يتطلع فيها الأحمر لحصد النقاط الثلاثة من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل للدور التالي من البطولة القارية التي يحمل الأهلي لقبها.

ويحتل الأهلى صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بفارق نقطة عن شباب بلوزداد، صاحب المركز الثاني، بالتساوي مع يانج أفريكانز التنزاني، فيما يحتل ميدياما المركز الرابع برصيد 4 نقاط.

ويترأس البعثة مهند مجدى عضو مجلس الإدارة، الذى حرص على التواصل الأيام الماضية مع السفير المصرى بغانا من أجل الترتيب للمباراة المرتقبة وإنهاء إجراءات استقبال الفريق وملاعب التدريب وغيرها من ترتيبات الرحلة.