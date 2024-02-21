شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن إصابة إبراهيما نداى بمزق فى العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن إصابة السنغالى إبراهيما نداى لاعب الفريق بمزق فى العضلة الضامة، وهى الإصابة التى تعرض لها فى مباراة الإسماعيلى الأخيرة فى مسابقة الدورى.

وأوضح رئيس الجهاز الطبى للزمالك أن إبراهيما نداى بدأ برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الفترة الحالية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

فى ذات الصدد، واصل زياد كمال لاعب وسط الزمالك تدريباته التأهيلية، على هامش مران اليوم حيث يعاني اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، ويخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق الأبيض، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.