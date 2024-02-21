شكرا لقرائتكم خبر عن حسام المندوه في مجلس الدولة لإستلام حكم عودته لمجلس الزمالك ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك، فى مجلس الدولة، لإستلام شهادة رسمية بحكم عودته إلى مجلس إدارة نادى الزمالك، بعد أن صدر حكم بإلغاء حكم استبعاده من منصب أمين صندوق النادى الأبيض.

وقضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، في الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة، مرشح نادي الزمالك، علي حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر باستبعاد المندوه من الترشح علي مقعد امين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم 20 أكتوبر 2023، في الدعوى التى حملت رقم 78723 / 77 التى يختصم فيها وزير الشباب أشرف صبحي بصفته وآخرين، وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا برفض الدعوى الأصلية.

حمل طعن المحكمة الادارية العليا رقم 1452 لسنة 70 إدارية عليا، وطالب المندوه، فى الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.



حسام المندوه



المندوه فى مجلس الدولة