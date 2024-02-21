شكرا لقرائتكم خبر عن الميدانى يكشف آخر استعدادات استضافة كأس العالم لسلاح الشيش بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سمير الميدانى عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للسلاح ومدير بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير الحالى، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، عن آخر التجهيزات التى تم الاتفاق عليها قبل البطولة مع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الحسينى.

وقال الميدانى إن الاتحاد يعمل فى الفترة الحالية على استقبال الوفود بشكل جيد وتتم عملية التسكين داخل الفنادق المتفق عليها.

وأضاف الميدانى بأنه تم تخصيص صالة خاصة بتدريب المنتخب المصرى بالإضافة أيضا لصالات تدريب للمنتخبات الأخرى وذلك وفقا للجدول الزمنى الخاص بالتدريبات.

وعن التجهيزات الخاصة بصالات البطولة أكد الميدانى بأنه يتم الآن إجراء اللمسات الأخيرة بالصالات لاستقبال الوفود والانتهاء منها خلال الساعات المقبلة قبل انطلاق فعاليات البطولة.

وأشار مدير البطولة أن خطة الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الحسينى، فيما يخص تكوين أجيال صاعدة، تسير بشكل جيد حيث سيتم الدفع ب8 لاعبين ولاعبات على صعيد سن 15 سنة ومثلهم على صعيد 17 و20 سنة ببطولة كأس العالم القادمة فى مصر وذلك لاكتساب الخبرات، بالإضافة لتواجد 8 لاعبين ولاعبات فيما يخص الكبار.

وستشهد البطولة مشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة.

والدول التى أكدت مشاركتها فى البطولة هي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلى، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالى، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.