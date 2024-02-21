شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يواصل الغياب عن الإسماعيلى أمام الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل أحمد الشيخ لاعب الإسماعيلى الجديد، الغياب عن مباريات الدراويش منذ الانتقال إلي صفوفه في الانتقالات الشتوية الماضية قادما من الاتحاد السكندرى بسبب عدم الجاهزية.

ويخوض أحمد الشيخ برنامجا بدنيا من أجل استعادة مستواه البدني، ليتأكد غيابه عن مواجهة الجونة المقبلة في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة دورى Nile.

ويكثف أحمد الشيخ من برنامجه البدنى من أجل التجهيز على أمل اللحاق بمباراة الإسماعيلى مع بلدية المحلة المقرر لها 7 مارس المقبل، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من دورى Nile.

على جانب آخر، استقر مسئولو الإسماعيلي برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، ضرورة التحرك سريعًا وتكليف المهندس محمد الشافعي مسئول صيانة الملاعب بالنادي وضع خطه إحلال وتجديد أرضية إستاد الإسماعيلية لاستقبال اللقاءات الرسمية المقبلة بالدوري الممتاز عليها.

وأعلن المهندس محمد الشافعي، مسئول صيانة ستاد الإسماعيلية، أنه سيتم إغلاق الملعب الرئيسي لمدة 4 أيام مع تغطيته بالمشمع البلاستيكي من أجل استعادة بريقه مجددًا، بالإضافة إلى إعادة تسميد الملعب من جديد خلال فترة الإغلاق، لاسيما أن أرض الملعب تعاني من إجهاد شديد، وظهر ذلك جليًا في مواجهة الزمالك الأخيرة.

وأوضح مسئول صيانة ستاد الإسماعيلية، أن انخفاض درجة الحرارة خلال الفترة الأخيرة أثر بشكل سلبي على أرض الملعب، وبعد انتهاء فترة الإغلاق سيظهر الملعب بمظهره المعتاد والمشرف للكرة المصرية، وسيتم تغيير أرض الملعب بشكل كامل خلال فترة التوقف المقبلة.