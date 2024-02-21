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الإسماعيلى: "كاس" تعلن انتهاء أزمة الفلسطيني خالد النبريص

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القاهرة - سامية سيد - أبلغت المحكمة الدولية "كاس"، النادى الإسماعيلى، بإلغاء جلسة الاستماع الخاصة باللاعب الفلسطيني خالد النبريص، التي كان مقرر لها 26 فبراير الجارى، وذلك بعد تسوية الأمور بين النادى واللاعب بشكل ودي.

وبدأ مسئولو النادى الاسماعيلى إنهاء إجراءات عودة الفلسطينى خالد النبريص لاعب الفريق إلى القاهرة، تمهيداً للانتظام فى تدريبات الدراويش، بعد انتهاء أزمته مع القلعة الصفراء.

ونجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، فى التوصل لاتفاق مع اللاعب الفلسطيني خالد النبريص لاستكمال تعاقده مع الفريق، على أن يتنازل اللاعب عن شكواه ضد النادى فى المحكمة الرياضية الدولية.

وترك الفلسطيني خالد النبريصى، مهاجم الإسماعيلي، النادي الأصفر الموسم الماضي؛ بسبب عدم استلام مستحقاته المالية، ولجأ للمحكمة الرياضية الدولية بلوزان فى سويسرا التي قضت له بحكم أوّلي بمبلغ 522 ألف دولار.

 

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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