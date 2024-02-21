شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل أحمد فتوح واستشفاء للاعبين الأساسيين فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض اللاعب تدريبات بدنية على هامش المران، بالإضافة إلى فقرة تدريبات بالكرة، لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وكان فتوح تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته مع المنتخب في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

كما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة الإسماعيلي الأخيرة في مسابقة الدوري، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم ، وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز خوض الأساسيين لتدريبات استشفائية وعدم المشاركة في التقسيمة الفنية التي أقيمت في نهاية مران اليوم.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم 25 فبراير الجاري باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.