شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجمباز الفني يغادر إلى ألمانيا للمشاركة فى بطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال و آنسات متجهة إلى مدينة كوتبوس بألمانيا للمشاركة في بطولة كأس العالم في الفترة من 22 إلى 25 فبراير الجاري و هي ضمن سلسلة كؤوس العالم المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ويمثل منتخب مصر للجمباز الفني رجال :

علي زهران

أحمد المراغي

عمر العربي

محمد منتصر عفيفي

عبدالرحمن عبدالحليم

عمر عصام

المدربين.. الخبير يفجيني كوزن وشريف جودت

ويمثل منتخب مصر للآنسات:

جني محمود وجودي عبدالله وشمس علي

والمدربون .. الكابتن رضوي الجوهري والمدير الفني

الكابتن/ زكريا غالب

وكانت مصر نظمت مؤخراً النسخة الأولي لعام 2024 من سلسلة بطولات كأس العالم خلال الفترة من 15 حتي 18 الماضي بينما تستضيف المانيا النسخة الثانية وبعدها اذربيجان ثم ختام السلسلة فى دولة قطر قبل انطلاق أولمبياد باريس 2024