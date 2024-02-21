شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يستعيد خدمات رجب نبيل أمام بلدية المحلة في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، خدمات المدافع رجب نبيل أمام بلدية المحلة، في إطار منافسات الجولة الرابعة عشر من دورى nile المقرر لها الأحد المقبل.

وغاب رجب نبيل عن سيراميكا أمام الجونة بسبب الإيقاف لتراكم الإنذارات، ودفع أيمن الرمادى بخالد صبحى بدلا منه في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، وسيعود رجب نبيل لتشكيل الفريق أمام بلدية المحلة.

تعادل فريق الجونة مع سيراميكا بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما عصر الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 13 من عمر مسابقة دورى nile، حيث افتتح أيمن سعيد "موكا" التسجيل للجونة في الدقيقة 58 من عمر المباراة، ثم تعادل مروان عثمان لسيراميكا فى الدقيقة "90+4".

بهذه النتيجة يحتل سيراميكا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 3 مباريات وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

فيما يحتل الجونة المركز التاسع برصيد 15 نقطة بعدما لعب 11 لقاء فاز فى 3 مواجهات وتعادل في 6 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 13.