شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشهد مباراة ميدياما الغانى ظهور وسام أبو على الأول مع الأهلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد إلى قائمة فريقه لأول مرة قبل السفر إلى غانا لمواجهة ميدياما الغاني مساء الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وغاب أبو علي عن مباراة شباب بلوزداد الماضية بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية، قبل أن يتعافى من الإصابة ويصبح جاهزا لقيادة هجوم الأهلي.

ما موقف وسام أبو علي من المشاركة في مباراة ميدياما؟

اللاعب الفلسطيني جاهز من الناحية الطبية والفنية للمشاركة أساسيا في مباراة ميدياما الغاني والقرار يتوقف على وجهة نظر مارسيل كولر المدير الفني، الذي قرر ضم اللاعب للقائمة.

وما هي فرص وسام في الماركة أساسيا؟

فرص اللاعب مرتفعة في أن يشارك أساسيا لاسيما وأن بعثة الأهلي لم تسافر سوى بالثنائي وسام أبو علي وأنتوني موديست إلى غانا، لغياب محمود كهربا عن رحلة غانا.

وما سبب غياب كهربا عن رحلة غانا؟

كهربا يغيب بعد الحصول على اذن من الجهاز الفني لحضور حفل زفاف شقيقته مساء اليوم الأربعاء.

وما هي قائمة الأهلي المسافرة إلى غانا؟

حراسة المرمى: مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع : علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - محمد هاني - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم – رامي ربيعة.

الوسط: إمام عاشور - عمرو السولية – محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - رضا سليم - كريم فؤاد - بيرسي تاو - كريم نيدفيد - مصطفى أبو الخير.

الهجوم : موديست – وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.