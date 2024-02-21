شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة غيابات الزمالك أمام أبو سليم الليبي بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، لمواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

ويسعى البرتغالى جوزيه جوميز، المدير الفني للزمالك، لتحقيق الفوز مع الزمالك ، بعد التعادل مع الاسماعيلى في بطولة دورى nile .

ويغيب عن الزمالك 7 لاعبين لأسباب مختلفة وهم كلا من، عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر بسبب عدم القيد لسابق خوض مباريات في البطولة الأفريقية مع أنديتهم السابقة، وابراهيما نداى للإصابة بمزق في العضلة الضامة، والونش ومحمد عبد الشافي بسبب الإصابة بالصليبى، وزياد كمال للإصابة بالعضلة الخلفية.

وأنهى مسئولو نادى الزمالك، إجراءات سفر بعثة الفريق إلى الجزائر، لمواجهة أبو سليم الليبى بالكونفدرالية الأفريقية، في المباراة المقرر لها يوم 25 فبراير الجارى .

وغادر أمس الثلاثاء عبد الواحد السيد مدير الكرة بالزمالك، ومعه سعد عابدين إدارى الفريق الأول إلى الجزائر لإنهاء الترتيب لاستقبال بعثة الزمالك قبل مواجهة أبو سليم.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل.