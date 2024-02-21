شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحتفل بجمال علام عقب فوزه برئاسة اتحاد شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل العاملون بالاتحاد المصري لكرة القدم بجمال علام رئيس الاتحاد، عقب فوزه برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، وعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وفاز علام برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم، في الانتخابات التي أجريت بالأراضي التونسية، على هامش الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا.

وفاز جمال علام برئاسة اتحاد شمال أفريقيا، وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" في الانتخابات التي جرت على هامش الجمعية العمومية لاتحاد شمال أفريقيا بتونس. وأجريت انتخابات مقعد رئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم بحضور سارة موكاني ممثل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" وجنان قورة مدير إدارة المناطق بالاتحاد الأفريقي كمراقبين.



تورتة الاحتفال بعلام