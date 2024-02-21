اخبار الرياضه

الزمالك يطير إلى الجزائر بطائرة خاصة لمواجهة أبو سليم بالكونفدرالية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى الجزائر بطائرة خاصة لمواجهة أبو سليم بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فريق الزمالك إلى الجزائر غدا بطائرة خاصة، استعداد لمواجهة أبو سليم الليبى في إطار الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صدارة مجموعته فى بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل ليحسم التأهل إلى الدور المقبل قبل جولتين من النهاية.

ويأتى السفر بطائرة خاصة، نظرًا لعدم وجود طيران مباشر من القاهرة إلى مدينة عنابة الجزائرية، الأمر الذى سيجبر بعثة الفريق على السفر إلى مطار الجزائر ثم السفر إلى عنابة، مما سيجعل تكلفة السفر باهظة.

 

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements