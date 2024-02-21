شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطير إلى الجزائر بطائرة خاصة لمواجهة أبو سليم بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة فريق الزمالك إلى الجزائر غدا بطائرة خاصة، استعداد لمواجهة أبو سليم الليبى في إطار الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صدارة مجموعته فى بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل ليحسم التأهل إلى الدور المقبل قبل جولتين من النهاية.

ويأتى السفر بطائرة خاصة، نظرًا لعدم وجود طيران مباشر من القاهرة إلى مدينة عنابة الجزائرية، الأمر الذى سيجبر بعثة الفريق على السفر إلى مطار الجزائر ثم السفر إلى عنابة، مما سيجعل تكلفة السفر باهظة.