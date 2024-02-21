شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطاولة يحتل المركز التاسع بكأس العالم فى إنجاز لم يتحقق من قبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب تنس الطاولة سيدات ، أمام رومانيا بنتيجة 3/0 في منافسات الفرق، بمنافسات بطولة كأس العالم التى تقام بكوريا الجنوبية، ليحتل المنتخب المركز التاسع في ترتيب المنتخبات المشاركة.

من جانبه قال معتز عاشور في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن تحقيق المنتخب المركز التاسع في ترتيب المنتخبات المشاركة في البطولة إنجاز كبير، لم نحققه من قبل ، ونسعى للمزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة .

وأضاف عاشور أن اللاعبات بذلن أقصى جهد خلال المباريات ، حتى وصلن للمركز التاسع ، حيث تم خوض 5 مباريات ، تم تحقيق الفوز في 3 منها.

ويتولى تدريب المنتخب ماجد عاشور مدير فنى، ومدرب عام عماد مصيلحى ، بينما يتولى رئاسة البعثة اشرف عاشور عضو مجلس ادارة الاتحاد.