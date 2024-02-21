رابطة الدوري الإسباني تدرس إمكانية إقامة شراكة محتملة مع "بوندسليجا"

ياسر رشاد - القاهرة - قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، إن الرابطة تبحث إمكانية إقامة شراكة محتملة مع رابطة الدوري الألماني لتعزيز الجهود التسويقية الدولية.

وقال تيباس لصحيفة "شبورت بيلد" الألمانية، اليوم الأربعاء :" تجري رابطة الدوري الإسباني دراسة لرؤية ما إذا كان من المفيد في أسواق معينة أن نتعاون مع بوندسليجا أو أي رابطة أخرى في تسويق حقوق البث التليفزيوني الخاصة بنا".

وأضاف: " معا ربما نستطيع منافسة رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بشكل أفضل".

وتجني رابطة الدوري الممتاز مليارات الدولارات من حقوق البث الدولية وتتفوق بفارق شاسع عن الروابط الأخرى في هذا الصدد.

وتتعاون رابطة الدوري الإسباني مع شركة "سي.في.سي" كابيتال منذ عام 2021، وأصبحت الشركة أيضا هي المرشح الوحيد المتبقي للاستثمار في رابطة الدوري الألماني- وهي الصفقة التي تعترض عليها الجماهير الألمانية.

وقال تيباس إن الشراكة والتجربة مع "سي.في.سي" في إسبانيا جيدة للغاية.

وأضاف:"كشركاء، لا يعطونا الأموال فحسب، ولكن التجربة والمعرفة أيضا. (سي.في.سي) كانت نشطة في السابق في فورمولا، إذا كانت الشركة تقوم بعمل حيد، فنحن كذلك. لأننا نحصل على 92 في المئة من الإيرادات".

وأضاف تيباس إن البوندسليجا يتمتع بإمكانات كبيرة لزيادة دخل البث التليفزيوني المحلي بشكل كبير.