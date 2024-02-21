كلوب يعلق على امكانية تدريب بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي المقبل

ياسر رشاد - القاهرة - قال مارك كوسيكه وكيل المدرب الألماني يورجن كلوب، إن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم الحالي، لن يكون متاحا لتدريب بايرن ميونخ في الصيف خلفا لتوماس توخيل.

وقال كلوب الشهر الماضي، إنه سيرحل عن ليفربول في يونيو المقبل بعدما قضى تقريبا تسعة أعوام، وبعدها سيحصل على راحة، وقال كويسكه في تصريحات لشبكة "سكاي" التليفزيونية " إن موقفه لم يتغير.

وقال :"يورجن كلوب لن يدرب فريقا أو منتخبا لمدة عام عقب نهاية الموسم الحالي. هذا هو قراره".

وأعلن بايرن ميونخ اليوم الأربعاء أنه سينهي عقب الموسم تعاقده مع توخيل، والذي يمتد حتى عام 2025.