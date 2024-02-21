انطلاقة قوية لفراعنة الجولف ببطولة إفريقيا الاولى للفردى بجنوب افريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - سجل منتخب مصر الوطنى للرجال للجولف نتيجة طيبة فى إنطلاقة بطولة إفريقيا الاولى للفردى بجنوب افريقيا والمقامة بملعب نادى جولف ليوبارد كريك بمشاركة افضل 72 لاعبا بالقارة السمراء يمثلون 25 دولة افريقية.

ونجح لاعبنا حسن سعيد فى تسديد 73 ضربة فى اليوم الأول للمنافسات مسجلا ضربة واحدة فوق المعدل احتل بها الترتيب الثالث عشر وان كان الفارق بينه وبين أصحاب المركز الثالث 4 ضربات فقط ومازال متبق فى البطولة ثلاثة ايام اخرى

وسدد لاعبنا عيسى ابو العلا 76 ضربة مسجلا 4 ضربات فوق المعدل بالترتيب 22 مكرر بينما سدد لاعبنا دين نعيم 78 ضربة مسجلا 6 ضربات فوق المعدل بالمركز 28 ومازال هناك أمامهم ثلاث جولات اخرى لتحقيق الأفضل وذلك فى ظل وجود منافسة شرسة وقوية للغاية من اليوم الأول للمنافسات.

واحتل لاعب زيمبابوى ماثيو برامفورد صدارة اليوم الاول منفردا مسجلا 7 ضربات تحت المعدل وتلاه ثانيا الجنوب افريقى ايفان فيرستر 6 ضربات تحت المعدل ثم المركز الثالث مكرر للاعبى جنوب افريقيا وسجل كل منهم 3 ضربات تحت المعدل وهم على الترتيب سيمون بولى ودانيل بننت وجوردان بيرنارد و التين فان دير ميروى.

وينتظر ان تشهد البطولة التى يسدل عليها الستار يوم السبت المقبل العديد من المفاجآت والإثارة فى جولاتها الثلاث المتبقية حيث تتميز رياضة الجولف بالمتغيرات دائما من جولة الى اخرى لارتباطها بالصعوبات الطبيعية والصناعية بالملعب.