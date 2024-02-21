استادات تعتمد خطة استثمارية طموحة لمجموعة سيتى كلوب لاستكمال المنشآت وافتتاح فروع جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - اعتمد مجلس إدارة شركة ستادات الوطنية للاستثمار الرياضي برئاسة المهندس سيف الوزيري، خطة استثمارية طموحة لأندية سيتى كلوب، تفعيلا للخطة العامة لتطوير فروع مجموعة أندية سيتى كلوب بمختلف المحافظات، والتى تجرى على قدم وساق.

وحرص الدكتور مصطفى عزام رئيس مجلس إدارة مجموعة أندية سيتي كلوب على زيارة فرع بنها فى جولة ميدانية لمتابعة الانتهاء من انشاء حمام السباحة الأولمبي لافتتاحه التجريبي خلال الأيام المقبلة، كما إطمئن على سير الأعمال بمجمع حمام السباحة التعليمى بفرع كفر الشيخ، الذى يتضمن قاعات وتراس للأنشطة الترفيهية والاجتماعية على أن يتم الافتتاح للتشغيل التجريبي خلال شهر مايو المقبل. ورافقه فى الجولة المهندس خالد حافظ رئيس القطاع الهندسى وجهات التنفيذ فرع سيتي كلوب كفر الشيخ.

وكانت شركة ستادات الوطنية المالكة لمجموعة سيتي كلوب قد وضعت خطة استثمارية كبيرة للمجموعة لعام 2024 و تستهدف من خلالها الانتهاء من المشروعات المفتوحة بعدد من الفروع جنبا إلى جنب مع بدء الانشاءات فى فروع جديدة ، و يتولى مجلس إدارة سيتى كلوب وقطاعه الهندسى العمل على انتهاء تلك المشروعات وفق الخطة الموضوعة.

من جانبه، أكد الدكتور مصطفى عزام أن الخطة الاستثمارية لمجموعة أندية سيتى كلوب إضافة للبنية الأساسية للرياضة المصرية وتنوعها في كافة المحافظات، وسوف يشهد هذا العام دفع معدلات الآداء فى كافة المشروعات وانطلاق العمل في فروع جديدة ارضاءً لرغبات الأعضاء الحاليين والجدد في اطار استراتيجية سيتي كلوب وتحقيق شعارها بتنشئة "جيل بكره" باتاحة الفرصة أمامه وتمكينه من اكتساب ومهارات فى كافة المجالات الرياضية والاجتماعية والثقافية.

وتهدف خطة شركة استادات ومجموعة أندية سيتى كلوب، إلى الوفاء ببرنامجها الإنشائي والتوسع فى برامجها الرياضية تلبية لمتطلبات أعضائه ومجتمعاتهم ومساهمة حقيقية فى الحركة الرياضية ببناء جيل جديد من الأبطال الرياضيين.