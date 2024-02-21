شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف حقيقة رفع الونش و عبد الشافى من قائمة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد كرة القدم حقيقة رفع اسم الثنائى محمود حمدي الونش ، ومحمد عبد الشافى لاعبا الفريق الأول بنادى الزمالك من قائمة الفريق، بعد اصابتهما بالرباط الصليبى وغيابهما عن الفريق لنهاية الموسم .

وقال المصدر في تصريحات خاصة أنه لا يصح رفع اسم اى لاعب من قائمة أي فريق إلا خلال فترة القيد، والفترة الحالية القيد مغلق فبالتالى لا يصح ذلك حتى اذا طلب الزمالك هذا الأمر .

وأضاف المصدر أنه يجب أن يكون القيد مفتوح حتى يتم رفع اسم اى لاعب من قائمة اى ناد، قائلا:" مينفعش مفيش قيد وماينفعش يترفعوا الا في فترة قيد "، كما نفي وصول خطاب من الزمالك لاتحاد الكرة لطلب هذا الأمر من الأساس.

وكان الزمالك يدرس مخاطبة اتحاد الكرة، من أجل التأكد من إمكانية رفع أي من ثنائى الفريق محمود حمدى الونش أو محمد عبد الشافى من القائمة، نظرًا لتعرض الثنائى للإصابة بقطع الرباط الصليبى وانتهاء موسمهما مع الزمالك، حتى يتمكن من قيد لاعب جديد "حر" لدعم الجبهة اليسرى، خاصة أن قائمة الزمالك ممتلئة ولا يحق له قيد أي صفقة جديدة إلا بعد خروج لاعب من القائمة.