شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يهزم سبورتنج فى ثانى جولات دور الـ8 بدورى رجال الطائرة.. و مباراة فاصلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الاتحاد السكندرى على نظيره سبورتنج بنتيجة 3/2 على صعيد ثان جولات دور الـ 8 بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 ، ليتم اللجوء لمباراة فاصلة لتحديد المتأهل للدور المقبل .

ونجح سبورتنج فى تحقيق الفوز بأول مواجهات هذا الدور أول أمس فى نظام البلاى أوف .

قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر تعديل موعد منافسات سوبر السيدات ليقام يومى 24 و26 فبراير الجارى بدلا من 29 فبراير و1 مارس المقبل.

وخاطب مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الجهات الأمنية من أجل حضور 2000 مشجع فى مباراة السوبر المحلى للرجال والسيدات، المحدد له الأسبوع المقبل، خاصة فى النهائى، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

ويقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت.

فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 24 ، 26 فبراير الجاري بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.