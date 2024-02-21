محمد يوسف مساعدا للمدير الفني لاتحاد الكرة ومشرفا على منتخبات الشباب والناشئين

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تعيين محمد يوسف مساعدآ للمدير الفني للاتحاد ومشرفا على منتخبات الشباب والناشئين.

وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، اجتماعا هامت شهد تقديم مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والعاملين بالاتحاد التهنئة لجمال علام رئيس مجلس الإدارة، عقب فوزه برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم.

وجاءت أبرز قرارات اجتماع مجلس الإدارة برئاسة جمال علام كالتالي:

• اعتماد عقود الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم حسن

• الموافقة على دعم بعض فرق الكرة النسائية

• مناقشة التصور المقدم من علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، للعمل خلال المرحلة المقبلة

• الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر لكرة الصالات خلال شهر رمضان المقبل، والسفر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

• الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2005" والمشاركة في بطولة ودية بالجزائر

• الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2008" وخوض مواجهتين وديتين في مصر