شكرا لقرائتكم خبر عن ونش "الزمالك" يبدأ مرحلة التأهيل من إصابة الصليبى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ محمود حمدى الشهير بـ"الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عملية التأهيل من الرباط الصليبي، وفق البرنامج المخصص لها من قبل طبيبه المعالج وتحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للنادى الأبيض.

وأكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن محمود حمدي "الونش" أجرى جراحة الرباط الصليبي بنجاح بأحد المراكز الطبية المتخصصة في ألمانيا.

وأشار محمد أسامة إلى أن الطبيب الألماني الذي أجرى الجراحة للاعب قام بعمل منظار تشخيصي للإصابة، وبناءً عليه تقرر إجراء عملية بإعادة بناء الرباط الصليبي.

وأضاف رئيس الجهاز الطبي للفريق أن العملية التي أجراها "الونش" تمت بنجاح، وحالة اللاعب جيدة.