شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع من حديد.. كاف يشيد بالصلابة الدفاعية للزمالك في الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالدفاع الحديدي لفريقي الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، وذلك قبل انطلاق مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات للمسابقة القارية.

وقال حساب "كاف" عبر منصة X: "دفاع من حديد.. لم تهتز شباك فريقي اتحاد العاصمة والزمالك في كأس الكونفدرالية هذا الموسم".





ومن المقرر أن تطير بعثة فريق الزمالك إلى الجزائر غدا بطائرة خاصة، استعداد لمواجهة أبو سليم الليبي في إطار الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك صدارة مجموعته فى بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل ليحسم التأهل إلى الدور المقبل قبل جولتين من النهاية.

ويأتى السفر بطائرة خاصة، نظرًا لعدم وجود طيران مباشر من القاهرة إلى مدينة عنابة الجزائرية، الأمر الذى سيجبر بعثة الفريق على السفر إلى مطار الجزائر ثم السفر إلى عنابة، مما سيجعل تكلفة السفر باهظة.