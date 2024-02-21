شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين أكرم والسولية للمشاركة أساسيا أمام ميدياما الغاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بين الثنائي أكرم توفيق وعمرو السولية لاعبي الوسط لاختيار أحدهما للمشاركة أساسيا في مباراة ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل من منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمن الثنائي مروان عطية وإمام عاشور المشاركة أساسيا في وسط الأهلي، ولكن يبقى المركز الثالث غير محسوم ، حيث شهد مشاركة أكرم أساسيا في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الماضية، بينما شارك السولية بديلا في الشوط الثاني.

ويحتل الأهلي صدارة مجموعته برصيد 6 نقاط من فوز و3 تعادلات ويحتاج للفوز في مباراة ميدياما الغاني للاقتراب من التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبدأ مسئولي الاهلى انهاء إجراءات سفر المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر للنمسا من أجل الخضوع لجراحة عاجلة في الركبة ، وتأكد غياب ديانج عن مباريات الاهلى لمدة شهر ونصف بعد معاناته من آلام فى الركبة تستدعي إجراء جراحة بسيطة خلال الأيام المقبلة.

وعانى ديانج من آلام فى الركبة طاردته الفترة الماضية بشكل جعل اللاعب يخضع لفحوصات طبية الأيام الماضية وتقرر خضوع اللاعب لجراحة فى غضون أيام ، وغاب ديانج بسبب الإصابة عن رحلة الأهلي الأخيرة في الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت الجمعة الماضى، بدوري الأبطال وأنتهت بالتعادل السلبي.

فيما حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، على الاطمئنان على برنامج تأهيل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق،وعقد جلسة معه مؤخراً ويواصل محمد الشناوي ، تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي في «الجيم» بعد جراحة الكتف التي خضع لها مؤخرًا ، ويعكف السويسري مارسيل كولر، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.