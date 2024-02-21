شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستقر على إطلاق دورى الكرة الشاطئية بعد عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة، على إطلاق دوري الكرة الشاطئية، عقب عيد الفطر المقبل، للارتقاء باللعبة والمساهمة في انتشارها عقب مشاركة المنتخب لأول مرة في كأس العالم.

وتنطلق البطولة الموسم الماضي بمشاركة 7 فرق، ومن المنتظر أن يتم زيادة عدد الأندية الموسم الجاري.

وأشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بمنتخب مصر للكرة الشاطئية بعد فوزه التاريخي علي الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، رغم توديعه منافسات كأس العالم.

وفاز منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى، على منتخب أمريكا فى ختام دور المجموعات بكأس العالم بنتيجة 5-4 . سجل أهداف الفراعنة حسام باولو هاتريك، أحمد الشحات والحسينى طه، وتعود بعثة المنتخب غدا فى الواحدة ظهرا.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا صورة منتخب مصر للكرة الشاطئية معلقا عليها، "صنع التاريخ منتخب مصر للكرة الشاطئية يحقق فوزه الأول علي الإطلاق اليوم بعد فوزه علي الويالات المتحدة الأمريكية بنتيجة 5-4 ، الفوز كان تاريخيا لمنتخب مصر كونه الأول للفراعنة وخلال المشاركة الأولى التاريخية.

ورغم الفوز إلا أن منتخب مصر قد خرج بشكل رسمي من البطولة بعد تأهل الإمارات وإيطاليا صاحبا المركز الأول والثاني لدور ربع النهائي.

وأنهى منتخب مصر البطولة بالحصول على المركز الثالث في مجموعته برصيد نقطتين، بينما استمر منتخب أمريكا بدون رصيد من النقاط.

وضمت قائمة الفراعنة فى كأس العالم كلا من محمد السيد وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى سمير ،مصطفى شيكا ،مصطفى صاصا ،حسان محمد ،أحمد الشحات ،هيثم عاطف كوستا ،الحسينى طة ،محمد عبد النبي لوحا، حسام باولو وإسماعيل بهجت.