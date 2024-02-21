قبل ساعات من الانطلاق.. استاد القاهرة يستعد لاستضافة كأس العالم لسلاح الشيش

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم لسلاح الشيش والتي ستنطلق فعالياتها غدا وتستمر حتى الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري.

وحرص أحمد سمير الميداني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح ومدير البطولة، على الإشراف على التجهيزات الخاصة بصالة رقم 2 ورقم 3 من أجل التأكيد على جاهزيتهما قبل انطلاق البطولة غدا.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء خلال الساعات المقبلة من تجهيز الصالة الرئيسية أيضا والتي كانت تستضيف خلال الأيام الماضية كأس العالم للجمباز.

وأكد الميداني أن خطة الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الحسيني، فيما يخص تكوين أجيال صاعدة، تسير بشكل جيد حيث سيتم الدفع ب8 لاعبين ولاعبات على صعيد سن 15 سنة ومثلهم على صعيد 17 و20 سنة ببطولة كأس العالم القادمة في مصر وذلك لاكتساب الخبرات، بالإضافة لتواجد 8 لاعبين ولاعبات فيما يخص الكبار.

وستشهد البطولة مشاركة 396 لاعبا ولاعبة يمثلون 52 دولة مختلفة.

والدول التي أكدت مشاركتها في البطولة هي: الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، تشيلي، الصين، كوت ديفوار، كولومبيا، كرواتيا، جمهورية التشيك، الدنمارك، أسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليونان، هونج كونج، المجر، إيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لبنان، المغرب، ماليزيا، مالي، بيرو، بولندا، البرتغال، بورتوريكو، قطر، السنغال، سنغافورا، صربيا، سويسرا، تايوان، تونس، تركيا، أوكرانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزباكستان، جامايكا، رومانيا، سلوفاكيا، السويد، الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة.

وتحظى البطولة باهتمام العديد من الدول خاصة وأنها أحد البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في مدينة باريس الصيف المقبل.

يذكر أن مصر قد نجحت في استضافة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش العام الماضي في العاصمة الإدارية الجديدة وحظت وقتها على إشادات واسعة من جانب الوفود التي شاركت بالبطولة.

ويسعى الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني إلى تنظيم بطولة عالمية يشيد بها جميع المشاركين كالمعتاد خاصةً أن مصر أصبح لديها خبرات تنظيمية عالمية.