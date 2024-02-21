عصام الحضري: ما حدث لـ منتخب مصر في أمم أفريقيا “نكسة”.. وحسام حسن لن يحل الأزمة

علق عصام الحضري، الحارس الناريخي منتخب مصر، على الخروج المخزي لـ “الفراعنة” في كأس أمم إفريقيا 2023 والتي لعبت في كوت ديفوار.

وودع منتخب مصر، بطولة كأس الأمم الأفريقية، من دور الـ16 بالخسارة بركلات الترجيح أمام منتخب الكونغو الديمقراطية.

وقال عصام الحضري في تصريحات لقناة “ssc” الفضائية السعودية: “منتخب مصر في نكسة، ولا أعلم من الذي يجب أن يحاسب عليها سواء المدرب أو الإدارة أو المسؤولين أم اللاعبين”.

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وعن رأيه في تولي حسام حسن قيادة منتخب مصر: “لا أرغب في الحديث عن هذا الأمر، الكرة المصرية بحاجة للتغيير بنسبة 180 درجة”.

وأضاف: “حسام حسن لن يحل ولن يفعل شيئًا في تلك الأزمة، لأن المشكلة ليست عند حسام حسن”.

وعن أفضل حارس حاليًا، قال عصام الحضري: “ياسين بونو أخي وحبيبي وبارك لي على التأهل مع منتخب سوريا في كأس آسيا وأرسل تحياته لكل حراس المرمى ولازلنا على تواصل”.

وتابع: “اعتبر المغربي ياسين بونو، من أفضل حراس المرمى في العالم وليس إفريقيا فقط”.