"اعتماد عقد الجهاز الفني للمنتخب وراتب علاء نبيل".. قرارات اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، اجتماعاً داخل مقر الاتحاد، لاتخاذ عدد من القرارات.

وحرص أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، المدير التنفيذي والعاملين بالاتحاد، على تقديم التهنئة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد جمال علام، بعد فوزه برئاسة اتحاد شمال أفريقيا لكرة القدم.

وجاءت قرارات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام اليوم كالتالي:

1- اعتماد عقود الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم حسن.

2- الموافقة على راتب علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم.

3- مناقشة التصور المقدم من علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، للعمل خلال المرحلة المقبلة.

4- الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر لكرة الصالات خلال شهر رمضان المقبل، والسفر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

5- الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2005" والمشاركة في بطولة ودية بالجزائر.

6- الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2008" و خوض مواجهتين وديتين في مصر.

ويذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم، كان أعلن في وقت سابق تولي حسام حسن مهمة القيادة الفنية للمنتخب المصري، خلفاً للبرتغالي روي فيتوريا، بالإضافة إلى تعيين علاء نبيل مدراً فنياً للاتحاد المصري لكرة القدم.

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