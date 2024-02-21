"في غياب صلاح".. تشكيل ليفربول الرسمي لمباراة لوتون تاون بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لملاقاة نظيره لوتون تاون، ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدوري الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "الأنفيلد".

وشهد التشكيل غياب النجم المصري محمد صلاح، بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: كورنر برادلي، فيرجيل فان دايك، كوانساه، جو جوميز.

خط الوسط: إيندو، ماك أليستر، رايان جرافنبرج.

خط الهجوم: إيليوت، جاكبو، لويس دياز.

ويدخل فريق ليفربول المباراة، وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، فيما يأتي فريق لوتون تاون في المركز الـ18 برصيد 20 نقطة.

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