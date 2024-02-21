شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسهم وسام أبو علي فى قيادة هجوم الأهلي أمام ميدياما الغانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرجح مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، كفة وسام أبو علي عن أنتوني موديست في قيادة هجوم الفريق الأحمر خلال مباراته أمام ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ورغم مشاركة موديست أساسيا في مباراة شباب بلوزداد الجزائري الأخيرة، ولكن كولر يميل إلى الدفع بأبو علي أساسيا أمام ميدياما، باعتبار أن المباراة ستقام خارج الأرض وستشهد الاعتماد على الارتداد السريع والذي يجيده المهاجم الفلسطيني عن المهاجم الفرنسي.

وبدأ مسئولو الأهلى إنهاء إجراءات سفر المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر للنمسا من أجل الخضوع لجراحة عاجلة في الركبة، وتأكد غياب ديانج عن مباريات الاهلى لمدة شهر ونصف بعد معاناته من آلام فى الركبة تستدعى إجراء جراحة بسيطة خلال الأيام المقبلة.

وعانى ديانج من آلام فى الركبة طاردته الفترة الماضية بشكل جعل اللاعب يخضع لفحوصات طبية الأيام الماضية وتقرر خضوع اللاعب لجراحة فى غضون أيام، وغاب ديانج بسبب الإصابة عن رحلة الأهلي الأخيرة في الجزائر لخوض مباراة شباب بلوزداد التي أقيمت الجمعة الماضى، بدوري الأبطال وانتهت بالتعادل السلبي.

فيما حرص خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، على الاطمئنان على برنامج تأهيل محمد الشناوي حارس مرمي الفريق، وعقد جلسة معه مؤخراً، ويواصل محمد الشناوي تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي في "الجيم" بعد جراحة الكتف التي خضع لها مؤخرًا.

ويعكف السويسري مارسيل كولر، على تصحيح الأخطاء الفنية التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة شباب بلوزداد ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء الجمعة وانتهت بالتعادل السلبى.