شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم طلائع الجيش فى ثانى جولات دور الـ8 بدورى رجال الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره طلائع الجيش بنتيجة 3/2 على صعيد ثانى جولات دور الـ8 بدورى رجال الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024، على صعيد 4 مواجهات.

ونجح الزمالك فى تحقيق الفوز فى أولى مواجهات هذا الدور أول أمس فى نظام البلاى أوف ليتأهل إلى الدور المقبل.

وقرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر تعديل موعد منافسات سوبر السيدات ليقام يومى 24 و26 فبراير الجارى بدلا من 29 فبراير و1 مارس المقبل.

وخاطب مسئولو اتحاد الكرة الطائرة الجهات الأمنية من أجل حضور 2000 مشجع فى مباراة السوبر المحلى للرجال والسيدات، المحدد له الأسبوع المقبل، خاصة فى النهائى، بواقع 1000 مشجع لكل فريق.

ويقام سوبر الرجال يومى 25 و27 فبراير الجاري، بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وطلائع الجيش وبتروجت. فيما سيقام السوبر المحلي للسيدات يومي 24 ، 26 فبراير الجاري بمشاركة فرق الأهلي والزمالك وسبورتنج والصيد.