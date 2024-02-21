شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل جميع الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة جمال علام، الستار عن الغموض حول تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبات الشباب والناشئين، بعد مناقشة المدير الفني لإتحاد الكرة.

وحسم الاتحاد كافة التشكيلات الخاصة بالأجهزة الفنية وجاءت كالتالي:

المدرب العام: علاء عبده

مدرب: أحمد رؤوف

مدرب حراس المرمى: أيمن طاهر





المدرب العام: شريف عبد الفضيل

مدرب: محمد عمر النور

مدرب حراس المرمى: إبراهيم عبد الجواد





المدرب العام: محمد إبراهيم

مدرب: رامي عادل

مدرب حراس المرمى: أحمد فوزي





المدرب العام: عبد الستار صبري

مدرب: كريم أيمن

مدرب حراس المرمى: أمير عبد الحميد

واجتمع مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم الأربعاء وجاءت أبرز قرارات اجتماع مجلس الإدارة برئاسة جمال علام كالتالي:

• اعتماد عقود الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن ومدير المنتخب إبراهيم حسن

• الموافقة على راتب علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم

• مناقشة التصور المقدم من علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، للعمل خلال المرحلة المقبلة

• الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر لكرة الصالات خلال شهر رمضان المقبل، والسفر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية

• الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر للشباب "مواليد 2005" والمشاركة في بطولة ودية بالجزائر

• الموافقة على إقامة معسكر لمنتخب مصر للناشئين "مواليد 2008" وخوض مواجهتين وديتين في مصر

• تعيين محمد يوسف مساعدا للمدير الفني لاتحاد الكرة ومشرف علي منتخبات الشباب والناشئين.