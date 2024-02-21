شكرا لقرائتكم خبر أبها في صدارة الأكثر خسارة وينتظر طوق موسيماني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتل الفريق الكروي الأول بنادي أبها المركز الـ17 قبل الأخير مما يجعله داخل دائرة الخطر المؤدية لهبوط الفريق إلى دوري الدرجة الأولى، حيث يمر بمرحلة غير جيدة خلال هذه الفترة بعد أن جمع 15 نقطة من 20 جولة انقضت من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

ويعول أبها وجماهيره إضافة إلى إدارته على المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني والذي تعاقدت معه الإدارة مؤخرا لإنقاذ الفريق وتجاوز هذه المرحلة وتسجيل النتائج الإيجابية وجمع أكبر عدد من النقاط حتى يتجنب الهبوط بنهاية الموسم.

الأكثر هزيمة

يتصدر فريق أبها جدول ترتيب فرق دوري روشن للمحترفين من حيث الأكثر خسارة حتى الآن، حيث خسر 13 مواجهة خلال الـ 20 جولة الماضية وحقق 4 انتصارات بينما انتهت الثلاث مواجهات المتبقية بالتعادل كان آخرها لقاء الجولة الماضية أمام التعاون بعد أن كان أبها هو الأقرب للفوز بعد تسجيله هدف التقدم في الوقت بدل الضائع إلا أنه لم يستطع المحافظة على هذا التقدم حتى عاد التعاون مع الثواني الأخيرة ليدرك التعادل ويحرم خصمه من النقاط الثلاث.

يذكر أن نادي أبها لم يستطع تحقيق أي فوز خلال الثمان لقاءات الأخيرة في جميع المسابقات ويعود الانتصار الأخير إلى الجولة الـ 12 أمام الأخدود.

الخسائر تلاحق 3 مدربين

بدأ أبها موسمه الرياضي تحت قيادة المدرب البولندي تشيزيلاف والذي كان مدربا للمنتخب البولندي خلال بطولة كأس العالم 2022 في قطر، وخاض الفريق معه 9 مواجهات انتصر في ثلاث وخسر 6 مواجهات وأدت تلك الخسائر إلى نهاية مسيرة المدرب البولندي مع أبها وتمت إقالته.

تولى المدرب جورج تيميش الفريق مؤقتا وقاده خلال مباراة النصر والتي انتهت بالتعادل وعاد تيميش لاحقا لتدريب الفريق مؤقتا أيضا خلفاً للتونسي يوسف المناعي وخاض أبها مواجهتين تحت قيادته وخسرهما وكانت أمام الهلال والرائد؛ ليكون هو ثاني المدربين لأبها وإن كان في عدد محدود من المباريات.

ثالث المدربين كان التونسي يوسف المناعي والذي تعاقد معه النادي بتاريخ 10 أكتوبر قاد الفريق في 10 مواجهات في كل المسابقات، حيث فاز بـ3 لقاءات وخسر 6 مواجهات وتعادل في لقاء وأدت به هذه النتائج إلى نفس المصير لمن سبقه وتمت إقالته لتستنجد إدارة أبها مؤخرا بالمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني لإنقاذ الفريق والذي بدوره كان له تجربة سابقا في الملاعب السعودية مع النادي الأهلي.

واستهل موسيماني مشواره مع الفريق بالتعادل أمام التعاون في الجولة الماضية.

أبها هذا الموسم: