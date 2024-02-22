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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 21-2-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها انضم وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد إلى قائمة فريقه لأول مرة قبل السفر إلى غانا لمواجهة ميدياما الغاني.
كولر يفاضل بين أكرم والسولية للمشاركة أساسيا أمام ميدياما الغاني
يفاضل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بين الثنائي أكرم توفيق وعمرو السولية لاعبي الوسط لاختيار أحدهما للمشاركة أساسيا في مباراة ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل من منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
يشارك الغاني ريندورف أدوم سارباه لاعب الأهلي الشاب في تدريبات اللاعبين المستبعدين من رحلة غانا استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
انضم وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد إلى قائمة فريقه لأول مرة قبل السفر إلى غانا لمواجهة ميدياما الغاني مساء الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
تواجدت صباح اليوم بعثة الأهلى فى مطار القاهرة قبل استقلال الطائرة إلى غانا لمواجهة ميدياما الغانى يوم الجمعة المقبل، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.
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