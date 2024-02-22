أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 21-2-2024

انضم وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد إلى قائمة فريقه لأول مرة قبل السفر إلى غانا لمواجهة ميدياما الغاني مساء الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تواجدت صباح اليوم بعثة الأهلى فى مطار القاهرة قبل استقلال الطائرة إلى غانا لمواجهة ميدياما الغانى يوم الجمعة المقبل، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

بدأ مسئولي الاهلى انهاء إجراءات سفر المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر للنمسا من أجل الخضوع لجراحة عاجلة في الركبة ، وتأكد غياب ديانج عن مباريات الاهلى لمدة شهر ونصف بعد معاناته من آلام فى الركبة تستدعي إجراء جراحة بسيطة خلال الأيام المقبلة.