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أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 21-2-2024

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلى اليوم الأربعاء 21-2-2024 العديد من الأحداث المهمة، ويأتى على رأسها انضم وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد إلى قائمة فريقه لأول مرة قبل السفر إلى غانا لمواجهة ميدياما الغاني.

كولر يفاضل بين أكرم والسولية للمشاركة أساسيا أمام ميدياما الغاني

يفاضل مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بين الثنائي أكرم توفيق وعمرو السولية لاعبي الوسط لاختيار أحدهما للمشاركة أساسيا في مباراة ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل من منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

يحتفل اليوم  الأربعاء محمود عبد المنعم كهربا لاعب  النادى الاهلى بحفل زفاف شقيقته سالى.

 

مدافع الأهلى الجديد ينضم لتدريبات المستبعدين من رحلة غانا

يشارك الغاني ريندورف أدوم سارباه لاعب الأهلي الشاب في تدريبات اللاعبين المستبعدين من رحلة غانا استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

هل تشهد مباراة ميدياما الغانى ظهور وسام أبو على الأول مع الأهلى؟

انضم وسام أبو علي مهاجم الأهلي الجديد إلى قائمة فريقه لأول مرة قبل السفر إلى غانا لمواجهة ميدياما الغاني مساء الجمعة في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تواجدت صباح اليوم بعثة الأهلى فى مطار القاهرة قبل استقلال الطائرة إلى غانا لمواجهة ميدياما الغانى يوم الجمعة المقبل، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

 

بدأ مسئولي الاهلى انهاء إجراءات سفر المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر للنمسا من أجل الخضوع لجراحة عاجلة في الركبة ، وتأكد غياب ديانج عن مباريات الاهلى لمدة شهر ونصف بعد معاناته من آلام فى الركبة تستدعي إجراء جراحة بسيطة خلال الأيام المقبلة.

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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