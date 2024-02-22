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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 21-2-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها بدأ محمود حمدى الشهير بـ"الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عملية التأهيل من الرباط الصليبي.
دفاع من حديد.. كاف يشيد بالصلابة الدفاعية للزمالك في الكونفدرالية
أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالدفاع الحديدي لفريقي الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، وذلك قبل انطلاق مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات للمسابقة القارية.
بدأ محمود حمدى الشهير بـ"الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عملية التأهيل من الرباط الصليبي، وفق البرنامج المخصص لها من قبل طبيبه المعالج وتحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للنادى الأبيض.
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، لمواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.
تمسك مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بالغرامة الموقعة على محمود كهربا لاعب الفريق السابق، وفقا لما حكمت به المحكمة الرياضية الدولية "كاس"
تواجد حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك، فى مجلس الدولة، لإستلام شهادة رسمية بحكم عودته إلى مجلس إدارة نادى الزمالك، بعد أن صدر حكم بإلغاء حكم استبعاده من منصب أمين صندوق النادى الأبيض.
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