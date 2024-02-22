القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 21-2-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها بدأ محمود حمدى الشهير بـ"الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عملية التأهيل من الرباط الصليبي.

دفاع من حديد.. كاف يشيد بالصلابة الدفاعية للزمالك في الكونفدرالية

أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالدفاع الحديدي لفريقي الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، وذلك قبل انطلاق مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات للمسابقة القارية.

بدأ محمود حمدى الشهير بـ"الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عملية التأهيل من الرباط الصليبي، وفق البرنامج المخصص لها من قبل طبيبه المعالج وتحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للنادى الأبيض.

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، حقيقة التقدم بخطاب رسمي لاتحاد الكرة من أجل رفع اسم محمد عبد الشافي أو محمود حمدي الونش من القائمة بعد اصابتهما بقطع في الرباط الصليبي ، حتي يتمكن من قيد لاعب حر في القائمة لدعم الجبهة اليسرى.

تطير بعثة فريق الزمالك إلى الجزائر غدا بطائرة خاصة، استعداد لمواجهة أبو سليم الليبى في إطار الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.