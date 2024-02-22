اخبار الرياضه

أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 21-2-2024

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 21-2-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 21-2-2024 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها بدأ محمود حمدى الشهير بـ"الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عملية التأهيل من الرباط الصليبي.

دفاع من حديد.. كاف يشيد بالصلابة الدفاعية للزمالك في الكونفدرالية

أشاد الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بالدفاع الحديدي لفريقي الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري، في بطولة الكونفدرالية الإفريقية هذا الموسم، وذلك قبل انطلاق مباراة الجولة الخامسة من دور المجموعات للمسابقة القارية.

بدأ محمود حمدى الشهير بـ"الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عملية التأهيل من الرباط الصليبي، وفق البرنامج المخصص لها من قبل طبيبه المعالج وتحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للنادى الأبيض.

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، حقيقة التقدم بخطاب رسمي لاتحاد الكرة من أجل رفع اسم محمد عبد الشافي أو محمود حمدي الونش من القائمة بعد اصابتهما بقطع في الرباط الصليبي ، حتي يتمكن من قيد لاعب حر في القائمة لدعم الجبهة اليسرى.

 

تطير بعثة فريق الزمالك إلى الجزائر غدا بطائرة خاصة، استعداد لمواجهة أبو سليم الليبى في إطار الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، لمواجهة أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

يخوض أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي على هامش مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، استعداداً لمباراة أبو سليم الليبي المقبلة في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

 تمسك مسئولو نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب بالغرامة الموقعة على  محمود كهربا لاعب الفريق السابق، وفقا لما حكمت به المحكمة الدولية "كاس"

تواجد حسام المندوه أمين صندوق نادى الزمالك، فى مجلس الدولة، لإستلام شهادة رسمية بحكم عودته إلى مجلس إدارة نادى الزمالك، بعد أن صدر حكم بإلغاء حكم استبعاده من منصب أمين صندوق النادى الأبيض.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا